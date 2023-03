Skoki do wody i pływanie - to nowa propozycja dla uczniów w Rzeszowie

Pomysł na to, aby IV klasa Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Hetmańskiej w roku 2023/2024 miała profil „Sporty wodne”, zrodził się w głowach kierownictwa Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, basenu przy ul. Matuszczaka, dyrekcji szkoły oraz członków Klubu Sportów Wodnych Stal Rzeszów. Jeśli klasa powstanie, jej uczniowie, zamiast zwykłych zajęć wychowania fizycznego, będą każdego dnia rano (7.30 - 9.00) trenować skoki do wody i pływanie. Trening ma się odbywać na basenie przy ul. Matuszczaka. Później dzieciaki autokarem wrócą do szkoły na resztę zajęć. Wszystko bez żadnych dodatkowych opłat.

- Mając super obiekt i kadrę trenerską na najwyższym poziomie, postanowiliśmy zbudować klasę sportową. Skoki do wody są na razie na tyle niszowym sportem, że zdecydowaliśmy połączyć je z pływaniem. To podobne środowiska, więc taka klasa jak najbardziej ma sens - wyjaśnia Łukasz Krasowski, kierownik basenu przy Matuszczaka w Rzeszowie.