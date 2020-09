Rockowa Noc w Rzeszowie. Tłumy na koncercie w czasie pandemii. Popis dał zespół Hunter [ZDJĘCIA]

Rockowa Noc - Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzycznych w Rzeszowie co roku przyciąga tłumy fanów rocka. To nie tylko koncert w dobrym klimacie muzycznym, to również konkurs dla młodych zespołów, które szukają kontraktów z wytwórniami fonograficznymi, a dzięki tej imprezie mają szansę zaprezentować się szerokiej publiczności. Tradycją Rockowej Nocy są występy gwiazd. Tym razem popis dał Hunter, wykonujący muzykę z pogranicza rocka i metalu, z elementami klasycznymi. Jak było na Rockowej Nocy w czasie pandemii? Zobaczcie zdjęcia.

Anna Karczmarczyk zawiedziona działalnością TVP? Wideo