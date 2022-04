Przeciąga się budowa nowoczesnego basenu w Rzeszowie. Pandemia pokrzyżowała plany

Skąd to opóźnienie? Okazuje się, że wszystkiemu winna jest pandemia. Jak twierdzi w rozmowie z Nowinami Artur Gernand, z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa wystąpiły ograniczenia w dostawach wybranych urządzeń będących elementami całości instalacji wentylacji mechanicznej. Wykonawca nie mógł na czas dostać tych elementów z zagranicy. Nie można było także dostać na czas m.in. opraw oświetleniowych i kilku jeszcze innych mniejszych rzeczy, które są niezbędne, aby oddać do użytku basen. Wkrótce jednak zostanie podpisany aneks do umowy z wykonawcą, przedłużający termin do oddania inwestycji.