Dziś na basenie przy Matuszczaka rozpoczynają się 3-dniowe Zimowe Mistrzostwa Polski w skokach do wody oprac. beta

Serdecznie zapraszamy kibiców na trybuny. Skoki do wody to dyscyplina bardzo widowiskowa, wspaniale się ja ogląda. Tym bardziej w wykonaniu topowych zawodników i na tak pięknej pływalni, jaką obecnie dysponujemy. Jestem przekonany, że to będzie wspaniały weekend pełen niezapomnianych wrażeń - mówi Kazimierz Łukaszewicz, prezes KSW Stal Rzeszów.