Prasówka z całego tygodnia 12.11.2023 w Rzeszowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w czwartek 10 listopada tuż przed godziną. 20 w Hermanowej gm. Tyczyn. Pani Ewa wybrała się z psem na spacer. Pod kobietą idącą poboczem drogi nagle zapadła się ziemia. Okazało się, iż na poboczu znajdowała się studzienka przeciw burzowa. Dzięki szybkiej reakcji miejscowych strażaków nie doszło do większego nieszczęścia.

Klub Malarstwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku UR kontynuuje realizację projektu Stowarzyszenia Przyjaciół UTW w Rzeszowie „Aktywny senior to zdrowszy senior”, dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. W czwartek, 9 listopada 2023 się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Sokoła 13 odbył się wernisaż wystawy poplenerowej, gdzie eksponowane zostały prace Grupy II Klubu Malarstwa UTW-UR. Wystawa będzie czynna do 22 listopada 2023.

W związku z przypadającą w sobotę 105. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej po raz kolejny wzięła udział w akcji "Niepodległa do Hymnu". Uroczysty apel odbył się na terenie jednostki na ul. Lwowskiej 4 w Rzeszowie.

Zespół Resovii nie sprostał ekstraklasowej Jagielloni Białystok w meczu 1/16 Pucharu Polski. Na trybunach nie zabrakło jednak wiernych fanów „pasiaków”. Zobacz zdjęcia kibiców i nasz film z tego meczu. Spotkanie oglądało 2156 widzów, w tym 220 to fani Jagiellonii.

13 grudnia fani seriali będą mieli okazję przenieść się w czasie do Polski XVII wielu, dzięki nowemu serialowi Netflixa. „1670” nagrywany był w Kolbuszowej, która stała się idealnym tłem dla tej historii.

Artur R. nie przyznał się do zamordowania psycholożki więziennej ze szczególnym okrucieństwem w Zakładzie Karnym w Rzeszowie. Dziś (9 listopada) przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie ruszył proces oskarżonego.

Wyłoniliśmy wykonawcę stadionu w niełatwym postępowaniu przetargowym - podczas dzisiejszej konferencji prasowej poinformował Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa. - Możemy ruszać z inwestycją.

Powieść Krzysztofa Kladera to kryminał osadzony we współczesnych realiach. Chociaż akcja ma swoje źródło w Rzeszowie, to na potrzeby fabuły, bohaterowie książki rzucani są nawet w najodleglejsze zakątki Polski.

Listopad to miesiąc, w którym uwagę zwraca się na męskie nowotwory, a szczególnie na raka prostaty i raka jąder. Stąd 18 listopada w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie odbędą się badania i konsultacje dotyczące wczesnej diagnostyki i rozpoznaniu raka gruczołu krokowego, a Stowarzyszenie Onkologiczne Sanitas przedstawi podstawy profilaktyki raka jądra i przygotuje upominki.