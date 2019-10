Praca na studiach. Jak mogą dorobić sobie studenci w Rzeszowie?

Studiuje i pracuje również Weronika z Rzeszowa. Najpierw studiowała dziennie kierunek finanse i rachunkowość we Wrocławiu i dorabiała sobie w weekendy. Ale na trzecim roku dostała pracę na pełny etat i umowę o pracę w swoim zawodzie w jednej z wrocławskich korporacji. Dlatego magisterkę robi już w tym roku zaocznie. Mimo to Weronika wciąż żyje skromnie, dzieląc pokój ze współlokatorką. Jak łączy wymagającą pracę ze studiami? - Ja się cieszę, że mogę w weekendy chodzić na uczelnię, bo tam trochę odpoczywam od pracy - śmieje się młoda księgowa.

Oczywiście są oferty typowej pracy dla studentów, czyli na infolinii. Nowi pracownicy muszą być bardzo pewni siebie i „pracować tak, aby inni cieszyli się, że mają ich w swoim zespole”. Co więcej, „mają entuzjazm do działania i potrafią nim inspirować innych”- czytamy na znanym portalu z ogłoszeniami. A wszystko to za 14 zł za godzinę.

Niektórzy pracodawcy w swoich ogłoszeniach są bardzo enigmatyczni. „Przyjmę do pracy studentkę, praca dodatkowa - do 20 godzin tygodniowo, 14,70zł/brutto/godz.”. Dopiero po sprawdzeniu podanego w ogłoszeniu adres e-mail dowiaduję się, że to oferta sklepu papierniczego. Są też i kontrowersyjne oferty. Jedną z nich jest „pomoc w pisaniu prac magisterskich”. Co ciekawe, ta „pomoc” jest wyjątkowo profesjonalna: „Zapewniamy umowę o dzieło, współpracę zdalną, stałość zleceń i comiesięczne rozliczanie wynagrodzenia”.