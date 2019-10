Nikola Furman z Rzeszowa musiała zrezygnować z dalszego udziału w programie TVN "Top Model"

Dramatyczna sytuacja jednak nie oznaczała, że z programu TVN nikt nie odpadnie. Najsłabsze zdjęcia należało do Magdaleny Krawackiej i to ona musiała pożegnać się z programem.

Czym dla Nicoli był program „Top Model”?

- Program "Top Model" jest dla mnie przepustką do świata mody, jest to również wspaniała przygoda, której życzę każdemu – czytamy na stronie programu. - Możliwość poznania tylu gwiazd, współpracowania z nimi, otrzymywania cennych wskazówek. Wszystkie wskazówki, które dostałam podczas zadań, są dla mnie bardzo ważne, wszystkie sobie wzięłam do serca i mam nadzieję, że przydadzą mi się kiedyś.

Nicola uczęszcza do liceum. Uczy się w klasie o profilu biologiczno-chemicznym. Jak podała w ankiecie wypełnianej z podczas castingu, na pomysł wzięcia udziału w programie wpadła starsza siostra Nikoli. Ona sama nie była przekonana do tego pomysłu, ale postanowiła spróbować. Co do zawodowych marzeń, to stara się nie wybiegać za bardzo w przyszłość, twierdzi, że na wszystko przyjdzie czas. W wolnym czasie jest wolontariuszką w Domu Dziecka.