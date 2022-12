Po kolana brodzą w śniegu by przedrzeć się do autobusu lub przez przejście dla pieszych! (FOTO)

Wiele osób postanowiło dziś zostawić samochód licząc na to, że autobusem będzie im łatwiej i szybciej dostać się do centrum. Wcale tak nie jest. Dużym trudem jest w ogóle przedostanie się do drzwi pojazdu. A co dopiero ma mówić starsza osoba albo człowiek, który ma problemy z poruszaniem się.

- Miasto podnosi ceny biletów a nic w zamian nie dostajemy. Ulica Okulickiego w ogóle nie jest odśnieżona. Jako pasażer przychodząc na przystanek chcę normalnie wsiąść do autobusu. A co ma począć osoba na wózku czy o kulach? To absurd, co się wyprawia. Jeszcze w centrum można normalnie wejść, ale na tych bocznych ulicach to jest masakra - narzeka pani Jadwiga.

Pani Maria, mieszkanka Rzeszowa, którą spotkaliśmy przy ul. Langiewicza zwraca uwagę, że gdy odśnieżali chodniki, mogli od razu odśnieżyć przejście do autobusu.