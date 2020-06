Pijana kobieta w Kraczkowej koło Rzeszowa jechała zygzakiem. Zatrzymał ją obywatel

Dramatyczny apel żony: Pomóż mi odnaleźć Dominika

Dominik Jurkiewicz, 40-letni mieszkaniec Rzeszowa, 11 maja wyszedł z domu, informując żonę, że udaje się do klienta i do dziś nie powrócił. Żona apeluje o pomoc w poszukiwaniu i organizuje zbiórkę, by zaangażować detektywa.