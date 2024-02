Obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 w Rzeszowie

Idea 112 – działania profilaktyczne i edukacyjne

Dzień 112 to doskonała okazja, by zwiększyć świadomość społeczeństwa i przypomnieć, że jednolity numer alarmowy, który obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej, służy do wzywania pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Operatorzy numeru, odbierając zgłoszenia, analizują je pod względem ich zasadności, a następnie - po zweryfikowaniu - przekazują dyspozytorom właściwych służb ratunkowych, których zadaniem jest zadysponowanie sił i środków niezbędnych do prowadzenia skutecznych działań na miejscu zdarzenia.

- Prowadzona dotychczas promocja numeru alarmowego 112 wśród dzieci szkolnych na terenie województwa podkarpackiego spotkała się z dużym zainteresowaniem i również w tym roku spotkania edukacyjne będą kontynuowane we współpracy z Kuratorium Oświaty – mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.