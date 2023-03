Motocykl New Jork-Rzeszów 2 zdobył pierwsze miejsce w konkursie Daytona Bike Week 2023 [NOWE INFORMACJE]

Maszyna z Polski zdobyła na zlocie jeszcze jedną nagrodę. W kolejnym konkursie, Rat’s Hole Custom Bike Show, ten sam motocykl zajął trzecie miejsce w kategorii "Over 1000 cc Custom" (custom o pojemności silnika powyżej 1000 cm³). Rat’s Hole to bardzo prestiżowy i najdłużej (od 1952 r.). organizowany konkurs motocykli customowych na świecie.

Motocykl New Jork-Rzeszów 2 to zmodyfikowany Harley-Davidson Street Bob. Pojazd jest ozdobiony imponującymi złotymi i mosiężnymi elementami. Konstrukcja zawiera wiele ręcznie wykonanych elementów. Pojazd posiada również niestandardowe skórzane siedzenie oraz malowanie wykonane techniką pinstripingu. Maszyna jest siostrzanym motocyklem pojazdu o nazwie New York – Rzeszów.

NY-RZ bike, jak skrótowo nazywają go twórcy, to z kolei customowy Harley-Davidson inspirowany Nowym Jorkiem oraz Rzeszowem. Objawia się to unikatowym wykonaniem motocykla, którego konstrukcja zawiera cechy charakterystyczne architektury danego miasta. Architektoniczne elementy motocykla nie tylko tworzą jego ornamentykę, ale są także w pełni funkcjonalnymi częściami motocykla. Główne elementy konstrukcji zawierające architekturę danego miasta to np. koła z wygrawerowanymi budynkami Manhattanu, rura wydechowa w kształcie słynnego budynku Chryslera, pług przedni w kształcie ruin starego World Trade Center z napisem „9/11 Never Forget” czy oparcie siedzenia w formie mostu im. Tadeusza Mazowieckiego - największego mostu w Rzeszowie.