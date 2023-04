Ruszył sezon motocyklowy z Game Over Cycle w Rzeszowie

Gościem specjalnym imprezy był Mateusz Kubiszyn, znany na całą Polskę zawodnik sztuk walki, który prywatnie również jest motocyklistą. Słynny „Don Diego” nie tylko wygrał jeden z konkursów, a konkretnie zawody na najdłuższy rzut oponą, ale odebrał również zakupiony motocykl, jakim jest Harley-Davidson Pan America. Jest to pojazd klasy Adventure, czyli przeznaczony do jazdy również drogami nie pokrytymi asfaltem. Jak mówi właściciel motocykla, ma on zamiar w pełni wykorzystać konstrukcyjne zalety maszyny.

Moim marzeniem jest dwutygodniowa wyprawa po bezdrożach Europy. W zasadzie już planuję odbyć taką podróż latem tego roku. Chciałbym ruszyć na Ukrainę, przejechać przez Odessę i potem dalej, na południe Europy. Mam świadomość, że ze względu na obecną sytuację za naszą wschodnią granicą może być to wyzwanie, ale wiem również, że nie jest o niemożliwe” – opowiadał o swoich motocyklowych planach wielokrotny mistrz świata w kickboxingu.

Cieszymy się, że mogliśmy oficjalnie rozpocząć sezon przy tak dopisującej pogodzie. Mamy nadzieję, że będzie ona nam towarzyszyła przez najbliższe miesiące - podsumował sobotnie wydarzenie Stanisław Myszkowski, szef i właściciel Game Over Cycles.

Już teraz zapraszamy na kolejne wydarzenie w naszej firmie, jakim będzie Harley On Tour. Jest to świetna okazja do darmowego wypróbowania kilkunastu modeli motocykli Harley-Davidson na rok 2023. Ciężarówka z pojazdami testowymi H-D zawita do naszego salonu na weekend 13-14 maja, więc serdecznie zapraszamy - dodał Myszkowski.