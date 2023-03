Prestiżowa nagroda na międzynarodowym konkursie dla motocykla z Rzeszowa OPRAC.: Marcin Żminkowski Marcin Radzimowski

"New York-Rzeszów Bike II" zajął trzecie miejsce w kategorii "Over 1000cc Custom" na Rat's Hole Cutom Bike Show. Motocykl wykonany i zaprojektowany został przez Game Over Cycle (GOC) w Rzeszowie. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia oraz zdjęcia motocykla.