Maseczki od firmy Olimp Labs z Dębicy trafią do szpitali. Także w Rzeszowie

Firma Olimp-Labs z Dębicy przekazała maseczki do dyspozycji samorządu województwa podkarpackiego. Są przeznaczone dla personelu medycznego, który jest w największym stopniu narażony na zakażenie koronawirusem.

Maseczki trafią do szpitala w Łańcucie, dedykowanego zakażonym koronawirusem oraz do pozostałych szpitali wojewódzkich. W pierwszej kolejności na zakaźny oddział w Przemyślu, także do Klinicznych Szpitali Wojewódzkich nr 1 i nr 2 w Rzeszowie oraz do placówek w Krośnie i w Tarnobrzegu.