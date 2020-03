Koronawirus Rzeszów. W Jasionce firma Cervi Robotics zbroi lekarzy do walki z COVID-19

Pomysł akcji zrodził się spontanicznie – widząc narastającą liczbę apeli polskich szpitali o natychmiastowe wsparcie, zespół Cervi Robotics długo się nie wahał. Specjaliści firmy, z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowani, przygotowali komputerowe modele przyłbic oraz innych kluczowych z punktu widzenia medyków sprzętów. Następnie uruchomili swoje drukarki 3D i skontaktowali się z kilkoma szpitala. Wkrótce to szpitale zaczęły same do nich się odzywać, prosząc o rzeczowe wsparcie. Kilkanaście godzin od startu akcji, Cervi Robotics miał już zamówienie na… 2500 przyłbic.