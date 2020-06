Krajobraz po powodzi. Zabratówka, Błędowa Tyczyńska, Chmielnik. Mieszkańcy: Bez pomocy nie damy rady [FOTO]

Do wyborów pozostało

W piątek woda przyszła tak nagle, że o ratowaniu czegokolwiek nie było mowy. Dziś w Zabratówce, Błędowej Tyczyńskiej, Chmielniku mieszkańcy wyciągnęli z zalanych domów dobytek. Albo raczej to, co z niego zostało. - Co teraz będzie? - pytają.