Już tydzień trwają poszukiwania nastolatka, który wskoczył do Wisłoka

Przypomnijmy. We wtorek 14 marca młody mężczyzna skoczył do rzeki uciekając przed policjantami, którzy chcieli go wylegitymować. Według relacji świadków nastolatek w wieku około 17-19 lat szedł spokojnie chodnikiem wzdłuż lewej strony Wisłoka w kierunku mostu Lwowskiego.

Nadal poszukują

Mężczyzna w pewnej chwili zrównał się z idącymi w tym samym kierunku dziewczynami, ale nic nie wskazywało na to, że je zna. Za nim, powoli miał jechać policyjny radiowóz. W pewnym momencie radiowóz podjechał w pobliże ławki, na której siedziała grupa młodzieży. Policjanci zatrzymali wówczas radiowóz, opuścili szybę i zaczęli wołać coś do mężczyzny. Wtedy chłopak zaczął uciekać, skoczył z górki na drogę dla rowerów a następnie do Wisłoka