Rzeszów. 31-latek uciekał audi przed policją. Okazało się, że jechał pijany i bez prawka

W poniedziałek po godzinie 17, dyżurny z komisariatu na Baranówce otrzymał informację, że na chodniku, na ul. Kotuli, nietrzeźwy mężczyzna szarpie się z kobietą. Na miejsce został skierowany policyjny partol.

Mundurowi, którzy wjechali na ulicę Kotuli, z daleka zauważyli stojącą na chodniku parę - kobietę i mężczyznę. W momencie, gdy mężczyzna zauważał oznakowany radiowóz, natychmiast wsiedli wraz z kobietą do stojącego obok pojazdu i odjechali.

- Funkcjonariusze postanowili sprawdzić, co było przyczyną takiego zachowania. Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe i wydali kierującemu audi polecenie do zatrzymania się, które zignorował. Mało tego, wyraźnie przyspieszył i zaczął uciekać. W jej trakcie przejechał przez wysepkę i uszkodził przednie lewe koło i zawieszenie. Na Rondzie im. Pileckiego, niemal nie doprowadził do zderzenia z innym pojazdem - informuje na swojej stronie rzeszowska policja.