Grand Prix dla Amelii Borkowskiej z Rzeszowskiego Domu Kultury. To kolejny wielki sukces utalentowanej wokalistki

Świętokrzyski Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. Piotra Klimczyka to wydarzenie, którego celem jest poznawanie bogatej polskiej tradycji kolędniczej, jak również uwrażliwienie – przede wszystkim młodych ludzi – na jej piękno.

Tegoroczny finał poprzedziły eliminacje, w wyniku których z ponad 800 występów zakwalifikowanych zostało 14 wokalistów.

Gala Finałowa XVI Świętokrzyskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Piotra Klimczyka odbyła się w dniu 5 stycznia 2023 roku w kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego w Kielcach.

Wśród finalistów znalazła się Amelia Borkowska z Rzeszowskiego Domu Kultury, która zdobyła główną nagrodę Grand Prix. Finałowa nominacja zapewniła jej ponadto awans do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Kazimierza Szwarlika w Będzinie.

Amelia Borkowska to wielokrotnie nagradzana młoda wokalistka z Rzeszowskiego Domu Kultury, która zyskała popularność jako finalistka czwartej edycji telewizyjnego programu The Voice Kids. Na co dzień jest podopieczną Pracowni Muzycznej Rzeszowskiego Domu Kultury filia Wilkowyja prowadzonej przez Katarzynę Pasierb, jak również uczennicą studia Voice Balance Olgi Boczar.