Gdzie kąpać się latem w Rzeszowie i okolicach? Prezentujemy najlepsze kąpieliska i odkryte baseny

Kąpielisko Żwirownia w Rzeszowie. Tu miło spędzisz czas nad wodą

W sezonie letnim Żwirownia funkcjonuje między godzinami 10.00, a 18.00, podczas których nad bezpieczeństwem pływających czuwa dwóch ratowników. Na plaży znajduje się ponadto mini plac zabaw dla dzieci, a także boisko do piłki siatkowej. Wstęp na teren Żwirowni jest płatny i wynosi 5 zł od osób dorosłych oraz 3 zł od dzieci. Z kolei wypożyczenie kajaka na godzinę to koszt 20 zł.

Linia brzegowa kąpieliska wynosi niespełna 100 metrów, znajduje się tam piaszczysta plaża, a także wyznaczone bojami strefy dla osób zarówno tych umiejących pływać, jak i tych, którzy z pływaniem radzą sobie nieco słabiej. Na kąpielisku są przebieralnie, natrysk, sanitariaty oraz wieża dla ratowników. Nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwają ratownicy. Kąpielisko w ubiegłym roku płatne. Wstęp dla osób dorosłych (bilet normalny) kosztował 5 zł, a dla dzieci i młodzieży do lat 18. za okazaniem legitymacji szkolnej 2 zł. Dzieci do lat 7 wchodziły na teren kąpieliska bezpłatnie.

Kąpielisko: "Czyste" w Grodzisku Dolnym to zbiornik wodny na Rzece Leszczynka. Długość linii brzegowej kąpieliska wynosi 100 m. Zbiornik posiada piaszczystą plażę, którą wydzielają kolorowe boje. W pozostałej części plaża jest trawiasta o łagodnym nachyleniu.

W sąsiedztwie kąpieliska znajduje się budynek gminnej informacji turystycznej oraz dwie przebieralnie dla wypoczywających. Zalew wyposażony jest w bezpłatny, duży parking z polem biwakowym, toalety i dwa punkty gastronomiczne. Znajdują się tam bary, miejsca na grille, place zabaw dla dzieci oraz boiska do gry w siatkówkę.

Zbiornik wodny ZEK w Radymnie to sztuczny zbiornik wodny. Zalew jest dawnym wyrobiskiem po poborze żwiru, powstałym w latach 60. XX wieku. Ma powierzchnię 70 ha. Głębokość od 1,5 m do 8 m. Kąpielisko miejskie strzeżone ZEK (Zakładu Eksploatacji Kruszywa) otwarte jest od 24 czerwca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. w godzinach od 10.00 do 19.00.