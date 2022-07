Festiwal „Źródła Pamięci. Szajna – Grotowski – Kantor 2022” zapowiada się bardzo ciekawie. Sprawdź program

Tegoroczna edycja festiwalu Źródła Pamięci, stworzonego w 2011 roku, to już 10. jubileuszowa edycja wypełniona spotkaniami z ludźmi teatru zainspirowanymi ideami wielkiej trójki reformatów teatru pochodzących z Rzeszowa i Podkarpacia - Jerzego Grotowskiego, Tadeusza Kantora i Józefa Szajny.

W programie festiwalu znalazło się aż 10 różnorodnych wydarzeń artystycznych:

7 spektakli

2 wystawy

1 performance poetycki.

Każdą z tych propozycji łączy wspólny temat: p o m i ę d z y… – pomiędzy życiem a śmiercią, jawą a snem, normalnością a szaleństwem. Dzięki artystom będziemy mogli doświadczyć momentów szczególnych, które dzieją się na przecięciu dwóch światów.

- Ponad wszystkim będzie unosić się odwołanie do postaci i twórczości Józefa Szajny. W 2022 roku w 100-lecie jego urodzin rzeszowski Teatr Przedmieście zaprosi na premierę „Śmierci na gruszy” Witolda Wandurskiego, sztukę wystawianą przez twórcę „Repliki” aż czterokrotnie. Jak dzisiaj wybrzmi prosta i niby odległa legenda – misterium o uwięzionej śmierci? Z kolei Studio Teatralne Koło z Warszawy zaprezentuje „Don Kichota” i na nowo zmierzy się z uniwersalnym mitem błędnego rycerza z Manczy. Natomiast na otwarcie festiwalu Teatr Maska pokaże swoją najnowszą premierę pt.„Arszenik” - zapowiadają organizatorzy festiwalu. - Druga linia narracji festiwalowej to oddanie głosu historiom kobiecym. W tym nurcie zobaczymy: spektakl „Camille” w wykonaniu Kamili Klamut – rzecz o życiu i twórczości słynnej rzeźbiarki Camille Claudel, performance poetycki „Chcę wypowiedzieć wszystko” Joanny Pawelczyk z Paryża oraz gości ze Lwowa - „Word and Voice” Theatre Centre, którzy zaprezentują ukraińskie pieśni weselne w widowisku ”Wedding”.