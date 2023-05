Electro East, Steczkowska i BOKKA w kolektywach, czyli muzyczne atrakcje na Europejskim Stadionie Kultury

Od 24 do 26 czerwca w stolicy Podkarpacia odbędzie się największy w regionie festiwal kulturalny – Wschód Kultury Europejski Stadion Kultury. ESK to co roku kilkadziesiąt bezpłatnych wydarzeń muzycznych, teatralnych, wystaw, warsztatów, spotkań. Łącznie będzie to kilkadziesiąt projektów, w tym kilka koncertów.

Pierwszego dnia festiwalu w Parku Sybiraków odbędzie się Koncert Główny, który rozpocznie się występem Darii ze Śląska. Dalej usłyszymy kolektywy polsko – zagraniczne, czyli charakterystyczne i unikatowe połączenia muzyczne.

Zaśpiewają Justyna Steczkowska, Brainstorm, Bokka, Noep. Wiadomo już, że line-up zasilą jeszcze dwa duety, które zostaną ogłoszone po konferencji prasowej Narodowego Centrum Kultury.

W dniach 24-25 czerwca z kolei zaplanowano cykl koncertów w Klubie Festiwalowym w fosie Zamku Lubomirskich pod nazwą Electro East, który rozpocznie się koncertem Jakuba Skorupy. Pochodzący ze Śląska wokalista, gitarzysta i autor tekstów z zamiłowaniem łączy rozmaite gatunki muzyczne. W 2022 roku ukazał się jego debiutancki album „Zeszyt pierwszy”. Ogłoszony przez Empik Odkryciem 2022. Dalej usłyszymy Ofelię, która szerokiej publiczności dała się poznać jako aktorka, grywając w serialach i filmach, jak również jako wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów.