Do Rzeszowa dotarł pierwszy z 14 nowych autobusów. Zadba on o środowisko i zdrowie pasażerów

Przetarg na zakup tej partii autobusów był podzielony na trzy części. W pierwszej z nich miasto szukało dostawcy 10 tradycyjnych autobusów 12-metrowych zasilanych gazem ziemnym. Najkorzystniejszą ofertę, wartą 18,01 mln zł złożyła firma Autosan z Sanoka. Dwie pozostałe części przetargu dotyczyły autobusów przegubowych, o długości 18 metrów. Po dwa pojazdy zasilane gazem oraz energią elektryczną. Tę część wygrał Solaris z Bolechowa. Firma zaproponowała miastu umowę wartą 5,18 mln zł za „gazowce” oraz 8,09 mln zł za autobusy elektryczne. Jako pierwszy do rzeszowskiego MPK dotarł właśnie przegubowiec na sprężony gaz ziemny.

To kolejny w ostatnim czasie zakup autobusów przez miasto. Tabor sukcesywnie wymieniamy i modernizujemy, aby był jak najbardziej nowoczesny i ekologiczny. Kupujemy tylko pojazdy klimatyzowane i niskopodłogowe, przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

- Nie jest to jednak typowy napęd gazowy, ale hybryda. Autobus posiada dodatkowo układ, który odzyskuje energię podczas hamowania, a następnie wykorzystuje ją do wspomagania napędu autobusu. Daje to nawet 25 kW dodatkowej mocy. Dzięki temu pojazd zużywa mniej paliwa i jest bardziej dynamiczny – tłumaczy Marek Filip, prezes MPK Rzeszów.

Autobus jest wyposażony ponadto w system oczyszczania powietrza wewnątrz pojazdu z wirusów. Drzwi z napędem w pełni elektrycznym pracują ciszej, niż w starszych modelach. Dodatkowo fotokomórka jest nad nimi umieszczona na całe szerokości, dzięki czemu ryzyko zamknięcia ich, kiedy pasażerowie wchodzą jeszcze do pojazdu jest zminimalizowane niemal do zera. Autobus posiada przednie światła z technologią doświetlania zakrętów oraz kamerę cofania. Dzięki temu manewrowanie pojazdem jest wygodniejsze.

Drugi z gazowych przegubowców dotrze do Rzeszowa w najbliższych dniach, a na ulice oba pojazdy wyjadą w maju. Pozostałe z zamówionych autobusów będą docierać do miasta sukcesywnie w drugiej połowie roku.