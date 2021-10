Jakie autobusy jeździły kiedyś po Rzeszowie. Zobaczcie historyczne zdjęcia komunikacji w stolicy Podkarpacia

„Autobus czerwony przez ulice mego miasta mknie...” - tak już wiele lat temu podśpiewywali młodsi i starsi. Po ulicach Rzeszowa pojazdy komunikacji publicznej epizodycznie „mknęły” już w 20-leciu międzywojennym. W październiku 1928 roku na drogi wyruszył - jak wtedy nazywano - „tramwaj autobusowy”, ale już 2 tygodnie później przestał kursować. Przerwa, która miała być tylko chwilowa, przeciągnęła się do lat powojennych.

Kluczowa decyzja zapadła 2 marca 1948 roku, kiedy to rzeszowscy radni powołali do życia przedsiębiorstwo Miejska Komunikacja Samochodowa. D ekadę później, na bazie majątku MKS, utworzono Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.

Usługi oferowane przez rzeszowskiego przewoźnika praktycznie zawsze miały wzięcie. Mieszkaniec Rzeszowa Adam Malkiewicz już w latach 70. dwudziestego wieku nie ograniczał się do podróżowania autobusami, czasem też robił im zdjęcia. I zdarza mu się to robić do dzisiaj. Owoce jego fotograficznej pasji prezentujemy w naszej galerii.