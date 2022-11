Casting do najnowszej produkcji fabularnej Akson Studio w Rzeszowie i Kolbuszowej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na castingi do nowej historycznej produkcji fabularnej, która w okresie od stycznia do marca 2023 będzie realizowana w Skansenie w Kolbuszowej. Razem z Akson Studio, producentem takich filmów fabularnych jak MIASTO 44, KATYŃ oraz seriali TV jak SZADŹ, WOJENNE DZIEWCZYNY, CZAS HONORU zapraszamy Panów i Panie w każdym wieku oraz dzieci, wszystkich o naturalnym wyglądzie do wspólnej podróży i wcielenia się w postaci sprzed wielu, wielu lat a nawet wieków.