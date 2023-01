Basia Trzetrzelewska da koncert w Filharmonii Podkarpackiej

Koncert jednej z najsłynniejszych polskich wokalistek planowany był na 28 maja, ale się nie odbył. Teraz artystka, która w latach 80. podbiła listy przebojów piosenkami Half a Minute i Get Out of Your Lazy Bed wystąpi 18 stycznia (środa) w Filharmonii Podkarpackiej. Start koncertu o godz. 19.

W programie: Promises, Bubble, Matteo, No Heartache, Blames It, Drunk On Love, A Gift, Rachel, Time & Tide, New Day, Olive Tree, How Dare You, Liang & Zu, Baby You’re Mine, Third Time, Cruising, Copernicus, Reward, Half A Minute.

Publiczność na całym świecie doceniła unikatowy głos artystki w połączeniu z ciepłymi latynoskimi melodiami i jazzem. Debiutowała w 1969 w lokalnej amatorskiej rockowej kapeli Astry, z którą wystąpiła na Festiwalu Awangardy Beatowej w Kaliszu. W latach 1972-1974 była członkinią najpopularniejszej żeńskiej grupy wokalnej w Polsce – Alibabki, a w 1977 śpiewała z debiutującą wówczas grupą rockową Perfect. W 1979 roku zamieszkała w Stanach Zjednoczonych, a dwa lata później przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii.