Akademia Piłkarska Stali Rzeszów zaprasza na innowacyjny obóz piłkarski do Muszyny

Głównym celem obozu jest jak najlepsze skupienie się na każdym zawodniku, który będzie trenował pod okiem szkoleniowców Akademii Piłkarskiej Stali Rzeszów, poprzez stworzenie małych grup treningowych czyli jeden trener na sześciu zawodników oraz ograniczona liczba miejsc - maksymalnie 18 zawodników w każdym roczniku.

Koszt udziału w obozie dla zawodników Akademii Piłkarskiej Stali Rzeszów to 1600 zł, przy zapisaniu się do końca grudnia obowiązuje promocyjna cena w wysokości 1400 zł. Dla młodych zawodników z innych klubów uczestniczących w projekcie „Talent” to koszt 1700 zł, ale przy zapisaniu się do końca miesiąca wyniesie on 1500 zł.

Zgłoszenia można dokonać po kliknięciu kliknięciu w link FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Każdy piłkarz, który chce pojechać na obóz, ale nie spełnia powyższych wymogów, może w każdej chwili dołączyć do projektu „Talent”! Więcej informacji w tym temacie możemy uzyskać u trenera Marcina Skiby pod numerem telefonu: 791 283 016.