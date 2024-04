Emocje na trybunach: Stal Rzeszów triumfuje nad Resovią w meczu derbowym [ZDJĘCIA]

Triumf Stali Rzeszów w derby Hetmańskiej

Stal Rzeszów udowodniła swoją przewagę w piątkowym meczu derbowym, pokonując Resovię aż 2:0. To zwycięstwo nie tylko umocniło pozycję Stali na lokalnym podwórku, ale także podgrzało atmosferę na trybunach Hetmańskiej. Kibice obu drużyn z zapartym tchem obserwowali zmagania na boisku, a emocje sięgały zenitu.

Atmosfera na trybunach - emocje i pasja kibiców

To, co działo się na trybunach podczas meczu derbowego Stali Rzeszów z Resovią, to prawdziwe spektakulum. Kibice obu drużyn nie szczędzili emocji, a ich pasja była zaraźliwa.