600 maseczek od Młodzieżowego Domu Kultury dla potrzebujących instytucji. Będzie jeszcze więcej

Akcja rozpoczęła się około tygodnia temu, od tamtego czasu pracownikom MDK udało się już uszyć i przekazać 600 maseczek. W pierwszej kolejności trafiły one do Domu Spokojnej Starości i Zakładu Opieki Paliatywnej "Leśniówka".

- W domach opieki coraz więcej jest zakażonych, a oni naprawdę nie mają ochrony. Mają jakieś zapasy na wszelki wypadek, ale to nie wystarcza. Tam pracuje personel medyczny ze szpitali i innych placówek. Te pielęgniarki mają kontakt z wieloma ludźmi, więc chcemy je jakoś chronić

- opisuje Ewa Kordas z Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie.

Dom Spokojnej Starości to nie jedyne miejsce, do którego MDK przekazało swoje maski. Te trafiły również do Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie. Maski przekazano też do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla Osób Wentylowanych Mechanicznie. Młodzieżowy Dom Kultury cały czas szuka na własną rękę instytucji, którym może w ten sposób pomóc. W planach są jeszcze lokalne przychodnie, które zgłosiły się same.