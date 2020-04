Koronawirus Rzeszów. Nowe zarządzenie rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego: Studenci pozostają w domach do 14 czerwca

- Opublikowane zarządzenie rektora określa, że II etap realizacji zajęć zdalnych odbywa się do 14.06.2020. Nie oznacza to, że wszystkie zajęcia na uczelni do tego dnia będą prowadzone w tej formie. Jeśli w związku z decyzją MNiSW zostaną przywrócone wcześniej, wówczas te, które ze względu na swój charakter nie mogły odbywać się w formie zdalnej, będą realizowane w sposób tradycyjny