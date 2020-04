60 takich autobusów na gaz ma wozić mieszkańców Rzeszowa [ZDJĘCIA]

W najnowszym przetargu miasto poszukuje dostawcy 40 pojazdów. Mają to być tradycyjne, 12-metrowe autobusy wyposażone w klimatyzację i przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych . Zarząd Transportu Miejskiego otworzył właśnie oferty od firm zainteresowanych dostarczeniem autobusów. Jest ich trzy. Najniższą, wartą 54,6 mln zł złożył Autosan z Sanoka. 64,4 mln zł jest warta oferta Solarisa z Bolechowa, a Man Truck & Bus Polska wycenił pojazdy na 79,1 mln zł.

ZTM nie wyklucza, że zakres zamówienia zostanie rozszerzony z 40 do 60 autobusów. Będzie to możliwe, ponieważ oferty od dostawców wpisały się w kwotę, jaką na zakupy zarezerwowano w budżecie Rzeszowa. Zwiększenie zamówienia będzie wymagać dołożenia do tej kwoty zaledwie około 2 mln zł. Zdecydowana większość pieniędzy na ten cel to unijna dotacja. W MPK Rzeszów, które dysponuje aktualnie 212 pojazdami, nowe „gazowce” mogą zastąpić część starego taboru, przede wszystkim Solarisy, które zostały wyprodukowane w latach 1999-2000.