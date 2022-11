ZUS wypłaci chorobowe tylko na wniosek petenta

Wystawione elektroniczne zwolnienie lekarskie automatycznie trafia do ZUS, na profil PUE ZUS pracodawcy i ubezpieczonego.

- Aby otrzymać zasiłek chorobowy, trzeba złożyć wniosek o jego wypłatę. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby z nimi współpracujące, duchowni, a także osoby po ustaniu zatrudnienia wniosek o chorobowe składają bezpośrednio do ZUS – wyjaśnia Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podkarpackiego.

Aby ZUS mógł wypłacić zasiłek chorobowy pracodawca, który nie jest płatnikiem zasiłków, czyli taki który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych powinien

w ciągu 7 dni od otrzymania e-ZLA przekazać do ZUS odpowiednie zaświadczenie.

Niezbędne odpowiednie wnioski W przypadku pracownika jest to druk Z-3, a w przypadku ubezpieczonych innych niż pracownik, np. zleceniobiorców – druk Z-3a. W przypadku kolejnego e-ZLA za okres nieprzerwanej niezdolności do pracy, zaświadczenie płatnika składek Z-3 pracodawca wypełnia w ograniczonym zakresie. Może też w tym celu skorzystać z zaświadczenia ZAS-12. W przypadku otrzymania pierwszego e-ZLA, które obejmuje okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, należy do wniosku dołączyć oświadczenie na druku Z-10. W celu uzyskania zasiłku chorobowego za kolejne zwolnienia przypadające po ustaniu ubezpieczenia należy złożyć wniosek na druku ZAS-53 bezpośrednio do ZUS .