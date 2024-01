Wybierz się na Zimowy Spacer Miejski z przewodnikiem znanymi ulicami i zakątkami Rzeszowa

Jak zapowiadają organizatorzy będzie to krótka przebieżka poczynając od studni na rzeszowskim Rynku, przez jedną z najstarszych ulic - Kościuszki, pod najstarszy istniejący zabytek Rzeszowa - kościół farny a następnie przez legendarny deptak, czyli Paniagę, żeby zboczyć w jedną z ulic i przedostać się na Słowackiego, by z kolei tam udać się po raz kolejny tuż pod rzeszowski Ratusz.

- Przyznacie, że to nie jest duży dystans? Ale za to jak dobrze udokumentowany pod względem historycznym i ikonograficznym w postaci starej fotografii i pocztówek! Podczas spaceru dowiecie się o historii tych miejsc, o niektórych budynkach i tajemnicach z nimi związanymi, o ludziach je zamieszkujących, a także o tym jak lokalizacje te zmieniały się na przestrzeni lat. Co istotne, wędrówka okraszona zostanie o komentarz, w których główną rolę będą odgrywały ciekawostki o jakich nie dowiecie się nawet w szkołach!