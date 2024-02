„Takie tam różne dziwne rzeczy” zwiedzanie tematyczne w dawnej Oranżerii w Zamku w Łańcucie

„Takie tam różne dziwne rzeczy” to okazja do zobaczenia wystaw prezentujących historię obyczajowości i kultury w nowoczesnym ujęciu. Podczas zwiedzania na uczniów czekać będą kuratorzy wystaw i pracownicy Działu Edukacji, którzy opowiedzą o tytułowych „różnych, dziwnych” przedmiotach używanych w przeszłości.

Zwiedzanie tematyczne zacznie się o godz. 10:00, a jego koszt to symboliczna złotówka za osobę. Liczba miejsc jest ograniczona i obowiązuje rezerwacja telefoniczna pod numerami telefonu: 17 749 38 87 oraz 17 749 38 95.

Zwiedzanie tematyczne odbywa się w ramach programu kulturalno-edukacyjnego projektu — Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”.