WSPiA pisze listy w obronie więźniów sumienia. Możesz przyjść i dołączyć do akcji

Maraton Pisania Listów to największa globalna akcja na rzecz praw człowieka. Jest to wydarzenie organizowane co roku w okolicach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (10 grudnia). Data ta jest rocznicą uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka - najważniejszego dokumentu dedykowanego prawom jednostki. Idea Maratonu narodziła się w warszawskiej grupie lokalnej Amnesty International w 2001 r. Z czasem Maraton stał się akcją ogólnoświatową, organizowaną w licznych państwach Europy Zachodniej, USA, a nawet w Nowej Zelandii i na Bermudach.

Podczas wydarzenia na całym świecie miliony ludzi mobilizują się do solidarnego przeciwstawienia się naruszeniom praw człowieka. W 2018 r. setki tysięcy ludzi podjęły ponad 5,65 mln akcji w ponad 200. krajach i terytoriach na całym świecie.

WSPiA pomaga

Maraton w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej organizowany jest od 14 lat. Jest to coroczna inicjatywa Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego i Praw Człowieka.