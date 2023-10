X jubileuszowe Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa w WSPiA w Rzeszowie. Mnóstwo atrakcji dla uczestników [ZDJĘCIA, WIDEO]

Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa to impreza cykliczna organizowana przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem przyciągając do kampusu WSPiA od 1500 do 2000 młodych ludzi oraz przedstawicieli kilkudziesięciu służb i instytucji.

- Łącznie we wszystkich edycjach święta uczestniczyło blisko 14 tysięcy osób – studentów oraz uczniów szkół średnich z województw: podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego - podlicza Przemysław Pawlak, rzecznik WSPiA.

Wtorkowe wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego - Jacka Siewiery. Wzięło w nim udział ponad 25 służb mundurowych oraz instytucji i organizacji zajmujących się bezpieczeństwem. Było częścią obchodów jubileuszu 10-lecia programu naukowo-badawczego „Bezpieczna przyszłość”. Misją tego programu jest edukowanie młodych ludzi w zakresie kształtowania właściwych postaw obywatelskich i patriotycznych, a także przygotowanie ich na rzeczywiste i potencjalne, dotychczasowe i nowe rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego.