Wieczór kolędowy z zespołem Karczmarze w Bibliotece Głównej

Wspólne kolędowanie odbędzie się w Wypożyczalni Głównej przy ul. Dąbrowskiego 33a 9 stycznia 2023 r., o godzinie 18.00. Wstęp wolny.

Zespół Karczmarze powstał w 2006 roku w Rzeszowie. Tworzy go sześciu muzyków: skrzypek Tomasz Pyzik, akordeonista Tomasz Pisaniak, kontrabasista Łukasz Cycak, cymbalista i gitarzysta Stanisław Tadla, skrzypaczka Monika Baran i cymbalista Szymon Tadla. Wykonują melodie polskie, ukraińskie, słowackie, węgierskie, bałkańskie oraz żydowskie. Szczególnie pięknie we własnych aranżacjach, bardzo żwawych oraz skocznych, grają i śpiewają kolędy, a także pastorałki. Mają na koncie ponad 600 koncertów zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, m.in. koncertowali wielokrotnie w Niemczech, we Francji, Włoszech, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Rumunii, Litwie oraz na Ukrainie i na Węgrzech. Uczestniczyli w prestiżowych targach Expo w Mediolanie i na święcie wina w Tokaju.

Są laureatami wielu festiwali i przeglądów, m.in. Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Niepokalanowie, Rzeszowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Jarosławiu, Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Karpat w Trzcinicy, Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Górskiej i Folkowej w Zakopanem, Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Ludowych w Szydłowcu, Festiwalu „Folkowo” w Ostródzie, Spotkaniu Cymbalistów w kategorii „Kapele z Cymbałami”. Nagrali 5 płyt: „Pogranicze” (2008), „Zahrajte” (2009), „Chojka” (2010), „Tracktor” (2016), „Hora” (2021).