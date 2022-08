W rzeszowskim kinie Zorza po kilkudziesięciu latach wracają Konfrontacje Filmowe

Choć festiwal odbędzie się dopiero we wrześniu (9-18 września), warto już dziś o nim pisać, gdyż nawiązuje do bardzo popularnych w latach PRL Konfrontacji Filmowych. Tamto wydarzenie było w szarudze PRL oknem na świat filmów nagrodzanych na wielu zagranicznych festiwalach. Konfrontacje miały ekskluzywny charakter, gdyż wyświetlane na nich filmy często nie trafiały potem do regularnej dystrybucji kinowej. Tym samym Konfrontacje odgrywały ważną rolę w kształtowaniu kinofilii w Polsce.

Udział Zorzy we współczesnych Konfrontacjach będzie dla tego kina powrotem do tradycji, bo i ona znajdowała się na mapie peerelowskich Konfrontacji Filmowych.

Firma Gutek Film we współpracy z najlepszymi kinami studyjnymi w 18 miastach w Polsce postanowiła wskrzesić ducha tego kultowego wydarzenia. Konfrontacje Filmowe powracają w nowej odsłonie. W programie tegorocznej – pierwszej od 1993 roku – znajdzie się 14 tytułów. Każdy z nich został nagrodzony lub miał międzynarodową premierę na jednym z najważniejszych festiwali filmowych świata: w Cannes, Wenecji i Berlinie.