Do Zorzy wracają widowiska muzyczne. Na początek „Gwiazdka z maestro André Rieu”

Gwiazdka z maestro André Rieu

Wśród 200 lśniących weneckich kandelabrów i żyrandoli z sopli lodu, wśród łyżwiarzy i zasypanego śniegiem zimowego krajobrazu rozebrzmiały tradycyjne kolędy, romantyczne walce i inne nieśmiertelne przeboje. „Jingle Bells”, „O Holy Night”, „Oh Happy Day” czy „Mary’s Boy Child” to tylko niektóre hity, które znów usłyszymy w wykonaniu André, jego solistów i Orkiestry Johanna Straussa, a także chóru gospel.

To na ich prośbę kino Zorza przypomina „Gwiazdkę z maestro André Rieu”. André Rieu i jego Orkiestra Johanna Straussa przygotowali bożonarodzeniowe wielkie show. Na jego potrzeby maestro „wybudował” Pałac Zimowy w swoim rodzinnym Maastricht.

Zaczarowany flet” Mozarta

9 grudnia o godz. 18.30 w Zorzy zagości „Zaczarowany flet” Wolfganga Amadeusa Mozarta (bilety 45 zł normalny, 40 zł ulgowy). To idealna propozycja dla tych wszystkich, którzy miłością do opery pragną zarazić swoje dzieci lub wnuki – prawdziwe przedstawienie familijne z barwnymi kostiumami, bajkowym librettem, akcentami komediowymi i wielkimi animowanymi lalkami, poruszanymi m.in. za pomocą powietrza (flet to przecież instrument dęty).