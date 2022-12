W Rzeszowie powstaje pierwszy apartamentowiec colivingowy

Idea coraz popularniejszego w Polsce budownictwa colivingowego polega na tym, że każdy najemca ma do dyspozycji niewielką przestrzeń prywatną.

Jest też część wspólna, czyli duży salon z kuchnią, a także liczne pomieszczenia wypoczynkowe i usługowe (np. siłownia, sauna, pralnia, suszarnia). Oferta skierowana jest do osób młodych i samotnych, jednak wspólne zamieszkanie może być rozwiązaniem dla ludzi w różnej sytuacji życiowej i w różnym wieku.

Rzeszowski apartamentowiec nosi nazwę RookieRoom i buduje go miejscowa firma GranCor przy al. Powstańców Warszawy, tuż koło skrzyżowania tej alei z ulicami Kwiatkowskiego i Podwisłocze. W pobliżu jest miasteczko akademickie Uniwersytetu, a nieco dalej Politechnika i jej campus.

- Generalnie my te apartamenty sprzedajmy dla inwestorów. Mam na myśli rodziców, którzy chcieliby kupić apartament dla swojego dziecka na czas studiów, i pracowników, którzy przyjeżdżają do miasta do czasowej pracy i wynajmują pokoje w hotelach. Inwestor zawsze może sprzedać lub wynająć apartament i czerpać z niego korzyści w formie pasywnego dochodu – mówi Grzegorz Drozd, współwłaściciel GranCor.