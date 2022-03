W Rzeszowie na rejestracje do złożenia wniosku o paszport trzeba czekać około miesiąca

–Miałem w maju jechać do córki, mieszkającej w Anglii, więc na początku marca zgłosiłem się żeby wyrobić paszport. Okazało się, to niemożliwe, ponieważ jest bardzo dużo zgłoszeń i kolejka do samego złożenia wniosku sięga aż do połowy kwietnia. Biorąc pod uwagę, że na dokument jeszcze trzeba poczekać to niweczy wszystkie moje plany. Dodatkowo trzeba do kolejki rejestrować się przez Internet a nie każdy potrafi z niego korzystać-–irytuje się pan Zdzisław z Rzeszowa.