W Górnie k. Sokołowa Młp. powstał dom dla samotnych matek i ciężarnych kobiet [zdjęcia]

– Dobro dzieci jest dla władz samorządu Powiatu Rzeszowskiego sprawą szczególnie ważną. Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej trudnej sytuacji życiowej będą mogły w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży to w obecnych czasach bardzo potrzebna inwestycja - stwierdził Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.

W budynku znajdują się cztery odrębne mieszkania składające się z kuchni, łazienki oraz pokoju dziennego, dostosowane do potrzeb opiekunów z dziećmi w każdym wieku, wspólne pomieszczenia do pobytu dziennego dla mieszkańców z dziećmi, pralnia i suszarnia oraz pomieszczenie do pracy indywidualnej z mieszkańcami.