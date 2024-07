W powiecie rzeszowskim doszło do 8 wypadków, w których rannych zostało 9 osób

Piątkowy wypadek w Sokołowie Małopolskim

Pierwszy z wypadków miał miejsce w piątek po godzinie 10:30 w Sokołowie Małopolskim. 62-letni kierujący motocyklem Suzuki, jadąc ulicą Krakowską, stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na wysepkę rozdzielającą pasy ruchu, uderzył w znak drogowy i upadł na jezdnię. Rannego motocyklistę przetransportowano helikopterem LPR do szpitala.

Wypadek na przejściu dla pieszych w Rzeszowie

Tego samego dnia, wieczorem o godzinie 20:30, 54-letni kierujący peugeotem potrącił 14-letniego rowerzystę na oznakowanym przejściu dla pieszych na ulicy Krzyżanowskiego w Rzeszowie. Rowerzysta został przewieziony do szpitala z obrażeniami ciała.

Pasażerka wypada z pojazdu

W niedzielę po północy na ulicy św. Jana z Dukli 22-letnia kierująca toyotą nie upewniła się, czy pasażerowie wsiedli do pojazdu, co spowodowało wypadnięcie 79-letniej pasażerki z pojazdu. Kobieta doznała obrażeń wymagających hospitalizacji.

Kolizja na ulicy Litewskiej

O godzinie 3:30 na ulicy Litewskiej 28-letni kierujący BMW nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, zderzając się z 21-letnim kierującym skodą, który został ranny i trafił do szpitala.

Wypadek w Lubeni

Przed godziną 8:00 w Lubeni 57-letni kierujący volkswagenem new beetle stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi, wjeżdżając do przydrożnego rowu. Mężczyzna doznał obrażeń ciała i został przewieziony do szpitala.