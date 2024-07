Nowa remiza dla OSP Słocina w Rzeszowie wciąż bez lokalizacji

- Umówiliśmy się z prezydentem na spotkanie, lecz nie doszło ono do skutku, czekamy na następny termin, ale bardzo ciężko jest się do niego dostać. Obecnie nie wiemy, na czym stoimy. Prezydent powiedział, że ma dla nas jakąś lokalizację, że będzie dobrze, ale nie wierzymy w to. Już nawet mamy takie myśli, że jak prezydent nas nie przyjmie, to zablokujemy skrzyżowanie na Słocinie - zapowiada prezes Hałoń.