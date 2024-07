Postępy na budowie ulicy Parkowej na osiedlu Miłocin

Etapy budowy

Do projektu włączono również budowę chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 metra. Nieodzownymi elementami są także kanalizacja deszczowa , zjazdy i oświetlenie uliczne, co razem tworzy kompleksową inwestycję, mającą na celu poprawę infrastruktury osiedla.

W bieżącym roku skupiamy się na realizacji drugiego, decydującego etapu. Obejmuje on budowę kolejnych odcinków ulic: Parkowej o długości blisko 300 metrów oraz Miłocińskiej, która będzie miała ponad 220 metrów. Projekt zakłada, że nowe drogi osiągną szerokość 6 metrów, co znacząco poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkowników.

Budowa ulicy Parkowej w Rzeszowie to projekt podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap obejmował budowę odcinka drogi o długości około 800 metrów , rozpoczynającego się od ulicy Tarnowskiej. Ten fragment inwestycji został zrealizowany w poprzednim roku, co stanowiło ważny krok w rozwoju infrastruktury osiedla Miłocin.

Prace w toku

Prace przy budowie ulicy Parkowej ruszyły wiosną tego roku i od tego czasu wykonano znaczne postępy. Wykonawca z sukcesem zakończył przebudowę urządzeń technicznych oraz zrealizował pierwszy odcinek kanalizacji deszczowej. Ponadto, gotowa jest już dolna warstwa podbudowy drogi, co jest ważnym krokiem w kierunku finalizacji projektu.

Finalizacja i koszty

Zakończenie inwestycji zaplanowano na październik tego roku. Jej realizacja stanowi ważny element rozwoju infrastruktury osiedla Miłocin, poprawiając dostępność oraz bezpieczeństwo dla jego mieszkańców.

Koszt całkowity projektu wynosi 3,1 mln zł. Jest to znacząca inwestycja, która przyczyni się do podniesienia standardu życia na osiedlu oraz zwiększy atrakcyjność tej części Rzeszowa. Dzięki temu mieszkańcy zyskają lepszą infrastrukturę drogową, co bezpośrednio wpłynie na komfort ich codziennego życia.