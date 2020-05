W Jasionce LOTAMS buduje nowoczesną bazę serwisowania samolotów. Pracę znajdzie 1500 osób!

- LOTAMS jest to marka ceniona i znana globalnie, o czym świadczą liczne zapytania ofertowe, spływające do nas z całego świata. I nie mówię tu tylko o okresie sprzed wybuchu epidemii. Nawet teraz otrzymujemy zapytania na wykonanie obsługi szerokokadłubowych samolotów pasażerskich w latach 2021-2022 - zwraca uwagę Marcin Kwietniak, dyrektor Biura Sprzedaży i Marketingu LOTAMS. - Linie lotnicze, wznawiając swoją działalność, nie zrobią tego od razu w 100%. Dokonają strategicznej selekcji swojej floty, wybierając do operacji lotniczych samoloty, które będą mniej kosztowne w utrzymaniu. Będą to maszyny nowszej generacji o mniejszych wymaganiach w zakresie obsługi technicznej, jednak ciągle jej wymagającej. Inwestycja w Rzeszowie to produkt „szyty na miarę”, dostosowany do obsługi nowoczesnych modeli samolotów. Co najważniejsze, to strategiczna inwestycja dla polskiej gospodarki. W Rzeszowie zatrudnimy docelowo 1500 pracowników w ciągu dekady. Nasz projekt przyczyni się do podniesienia potencjału inwestycyjnego województwa podkarpackiego.