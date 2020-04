Superszybka ładowarka Tesli stanęła pod Rzeszowem. Pierwsza taka w tej części Polski [ZDJĘCIA]

- Zaważyła nad tym również kwestia oferowanych przez nas usług. Wiadomo, że samochody elektryczne ładują się od 30 minut do nawet dwóch godzin i w tym czasie właściciel może pójść u nas na lunch, czy zająć się czymś innym - kontynuuje.

- Z Teslą rozmawiało kilka podmiotów, ale mieliśmy przewagę jeśli chodzi o kwestie logistyczne: jesteśmy blisko węzła autostrad, lotniska, 5 - 10 minut od centrum miasta . Wiem też, że między innymi podmiotami a Teslą praca szła topornie, my reagowaliśmy szybko w dyskusjach

Ładowarki są dwie, a ich montażem zajęła się firma F.H.P.U. FAZA prowadzona przez Grzegorza Synosia. Jednocześnie mogą się tam naładować cztery samochody, a moc pojedynczej stacji wynosi aż 150 kWh. Z tego właśnie powodu trzeba było zwiększyć moc znajdujących się przy hotelu stacji transformatorowych z 250 kWh do 630 kWh.

- Ładowarki przyjechały do nas z Niemiec, z Hamburga. Na razie miejsce jest testowe, a później, jeśli wszystko będzie się w miarę dobrze układało, będą przeniesione na front hotelu. I będą raczej większe, o mocy 250 kWh - tłumaczy Adam Kocur z firmy F.H.P.U. FAZA.

Ze stacji ładowania skorzystają tylko posiadacze tesli, mniejsze auta naładują do pełna w ok. 30 minut, większe w ok. godzinę.