W Borku Starym odbyło się I Różańcowe Spotkanie Motocyklistów [FOTO]

Jasna Góra Różańcowa w Borku Starym to miejsce dość szczególne. Przybywa tu wielu pielgrzymów, by w ciszy pospacerować, pomodlić się i oddać cześć Matce Bożej w Jej Cudownym Wizerunku. Przybywają tu również dość dyskretnie posiadacze dwóch kółek – i tych bez silnika i tych z mniejszymi lub większymi silnikami.

A pragnieniem ojców dominikanów jest, by Boreckie Sanktuarium Matki Bożej stało się miejscem przyjaznym motocyklistom – stąd pomysł jesiennego spotkania motocyklistów w Borku Starym.

- Październikowy termin oraz miejsce zlotu kieruje nasze myśli ku różańcowi – 7 października obchodzimy święto NMP Różańcowe - piszą ojcowie dominikanie na swojej stronie internetowej.

O. Grzegorz Kluz OP, przeor klasztoru i kustosz boreckiego sanktuarium, posiadacz motocykla, w maju br. organizował zlot motocyklowy „Zimna Zośka” na Jamnej. Po przybyciu do Borku nawiązał kontakt z Podkarpackim Forum Motocyklistów, by wspólnie zorganizować spotkanie. Do współpracy zaprosił druhów i druhny z OSP w Borku Starym – by zabezpieczyli całe spotkanie od strony logistycznej i kulinarnej. Strażacy obiecali również pokaz ratownictwa drogowego.

Spotkanie motocyklistów rozpoczęto o godz. 12.00 mszą św. w intencji dziękczynnej za otrzymane łaski z prośbą o bezpieczną i mądrą jazdę oraz o szczęśliwe powroty, jak również za tych, którzy na drogach zginęli. Po mszy odmówiono „dziesiątek” różańca, po czy miała miejsce agapa, podczas której serwowano grillowaną kiełbasę oraz grochówkę. Następnie odbyły się pokazy ratownictwa przygotowane przez OSP Borek Stary. Na zakończenie motocykliści uczestniczyli w paradzie po okolicy.