Maturalna powtórka w WSPiA - Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Weźmie w niej udział ponad tysiąc maturzystów opr. BT

Ponad 1000 tegorocznych maturzystów weźmie udział w najbliższy weekend w powtórce materiału z języka polskiego i matematyki z portalem maturalni.com. Turbo Weekend to 6 godzin intensywnej pracy i przygotowania do matury. Jest to jedna z największych w Polsce powtórek.