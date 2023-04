Tydzień dla Ziemi w Łańcucie z mnóstwem atrakcji. Roślinne wymianki, pokazy wędkarstwa, pokaz ekologicznej mody...

W środę (19.04) Koło PZW Nr 20 w Łańcucie, o godz. 16.30 zorganizuje pokazy wędkarstwa w zgodzie z naturą na terenie Stawu Browarnego. Przy okazji tego wydarzenia zostanie rozstrzygnięty konkurs plastyczny dot. przyrody i zagospodarowania wód.

Czwarty dzień (20.04) upłynie pod znakiem wyjątkowego pokazu mody, na którym od godz.17 ekologiczne i kreatywne kreacje zaprezentują uczniowie łańcuckich szkół i przedszkoli.

W piątek (21.04) będzie ostatnia okazja na odebranie nasion łąk kwietnych (w godzinach okołopołudniowych), a wieczorem szykowana jest gratka dla miłośników dietetyki, czy gotowania.

- Spotkamy się o godz.17 podczas wydarzenia live na Facebooku pn. "Zero waste w kuchni - jak jeść lepiej i marnować mniej?" Porozmawiamy z dietetyczką Klaudią Fitał o tym, jak zastosować ideę zero waste w kuchni, nie marnować jedzenia, a co za tym idzie własnych środków. Oczywiście podczas tego spotkania dostępny będzie czat, na którym będzie można zadawać pytania.